Venerdì 31 Maggio 2024, 06:00

«Anche quest’anno il nostro ospedale e la nostra azienda sanitaria sono al primo posto in Italia per la cura dell’infarto miocardico acuto, sono dati che ci rafforzano». Il professor Francesco Versaci, direttore della struttura complessa “Utic, Emodinamica e Cardiologia” del Santa Maria Goretti, non nasconde la soddisfazione. I dati sono stati presentati ieri a Roma nell’ambito del congresso “GISE Think Heart 2024” dalla Società Italiana di Cardiologia Interventistica.

Un successo quello del Goretti che è sia quantitativo, sia qualitativo. Nella top ten degli interventi di angioplastica coronarica il Goretti è primo assoluto con con 481 interventi nel 2023, davanti all’Utic Ospedale del Mare di Napoli (419) e il Lancisi di Ancona (410). «Ma importante anche il dato del trattamento per milioni di abitanti: il risultato ottenuto da Latina è il doppio rispetto quello del Lazio e molto più alto anche rispetto alla media nazionale dove si riescono a raggiungere 600 casi per milione di abitanti, mentre noi siamo quasi a mille, 958 per la precisione, in cui il paziente riesce a giungere al trattamento nei tempi». La squadra e la rete sono i segreti di questo successo della cardiologia del Goretti di Latina dove «l’organizzazione della rete fa parte trattamento, così si riduce mortalità - dice ancora il professor Versaci - Ricordiamoci che stiamo trattando una patologia che era ed è il killer numero uno, certo la mortalità entro i primi 30 giorni è alta anche tra i pazienti trattati, ma per chi è trattato la riduzione è significativa e si accompagna alla possibilità tornare ad avere vita normale. Avere il cuore preservato è fondamentale».

Non è un exploit isolato. Latina è ai vertici della cardiologia interventistica italiana ormai da anni. «Da quando sono arrivato siamo sul podio - dice Versaci - e da alcuni anni siamo al primo posto. E’ importante mantenere gli standard ed è importante farlo su tutta la provincia, lo dico da coordinatore dell’intera area cardiovascolare provinciale, è importante che funzioni bene anche tutta la provincia, Formia sta facendo un gran lavoro».

Il report annuale è l’occasione per ragionare sui risultati e per costruire ulteriori passi avanti. «Il prossimo obiettivo è iniziare a fare il trattamento delle valvole anche a Latina, così da consentire ai nostri pazienti di non dover andare a Roma o addirittura fuori regione, visto che soltanto un paziente su tre riesce ad arrivare a una cura adatta per la stenosi aortica, per questo mi sto dando da fare con la Regione e la direzione generale affinché succeda nel più breve tempo possibile».

Quanto al presente «la nostra rete dell’infarto è una delle poche che trasmette direttamente dall’ambulanza all’unità coronarica i tracciati consentendoci di risparmiare quei 20 minuti tempo che sono fondamentali rispetto ai 90 in cui un infarto deve essere curato». Latina è l’unica Asl del Lazio che vanta questa capacità. «Ma in Italia l’ha attivata solo il 20% degli ospedali» dice Versaci.

Lo riconosce anche il presidente della Regione Francesco Rocca: «Emerge forte il dato sulla capacità organizzativa della Asl di Latina e della cardiologia guidata dal professor Francesco Versaci, nella costituzione di una rete per la cura di patologie tempo-dipendenti integrata con Ares 118. Quella del capoluogo pontino è tra le poche aziende italiane dove i dati vengono teletrasmessi direttamente all’ospedale, la cura inizia già in ambulanza ed il paziente arriva al trattamento direttamente in Emodinamica senza transitare dal pronto soccorso. Un'eccellenza della sanità del nostro territorio di cui andiamo orgogliosi e per la quale continueremo ad investire». I complimenti al Goretti, a Versaci e alla commissaria Asl Sabrina Cenciarelli sono arrivati anche dal consigliere regionale Enrico Tiero.