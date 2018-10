Cuomo Latticini nuovo retro sponsor del Latina Calcio 1932

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione del derby con l’Aprilia, in programma domani (ore 15) al Francioni, il Latina indosserà la maglia bianca con il nuovo retro sponsor, la Cuomo Latticini.La notizia dell’accordo commerciale tra il Latina Calcio 1932 e il noto caseificio è stata data ieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione del confronto con le rondinelle di Vincenzo Feola. «Per noi è un'occasione per ribadire la nostra vicinanza allo sport - ha spiegato Andrea Pacilli, direttore marketing della Cuomo, già sponsor del Latina Basket - e alla città di Latina che ci rappresenta. Ci hanno convinto i progetti ambiziosi presentati dai nostri interlocutori e abbiamo deciso di affrontare questa avventura perché in consonanza con i nostri valori aziendali che sono spirito di sacrificio e di squadra, caparbietà e ambizione». La prossima settimana sarà invece la volta della presentazione del nuovo abbinamento tecnico.