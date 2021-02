A "Cuochi d'Italia" i sapori di Bassiano e dei monti Lepini. I partecipanti: «Grande emozione»

E' in programma domani - giovedi 11 febbraio - la prima puntata di “Cuochi d’Italia” su Tv 8, il programma dove le varie regione si sfidano tra loro. Per il Lazio in questa edizione ci saranno i fratelli Maronna gestori del ristorante “Il Castagno” di Bassiano che si sfideranno a colpi di ricette e prelibatezze bassianesi con la regione Aosta.

«Siamo emozionati per aver potuto portare e valorizzare i prodotti lepini a livello nazionale, dare risalto al paese ed alla nostra attività» commentano i giovani imprenditori, appena trentenni. «Un’esperienza per l’intera comunità che risalta e promuove le tradizioni e la qualità culinaria»

