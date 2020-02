Cucciolo di cane cade in un dirupo al Circeo, Rocky salvato dai vigili del fuoco

Un cucciolo di cane caduto in un dirupo è stato salvato dal personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, intervenuto a San Felice Circeo dopo una richiesta di soccorso.



Il cagnolino, un meticcio, era finito in una cava dismessa dopo essere stato spaventato da un altro cane più grande ed scivolato in un dirupo di circa quattro metri profondo, avendo difficoltà nel risalire. Non semplici le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco, a causa della fitta vegetazione e dei rovi che ostacolavano il recupero.



La squadra territoriale di Terracina, però, riusciva ad aprire un varco e dopo poco tempo uno dei vigili raggiungeva il piccolo Rocky, questo il suo nome, visibilmente impaurito, e lo riconsegnava al proprietario. © RIPRODUZIONE RISERVATA