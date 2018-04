Cuccioli di cane finiscono in una cavità profonda 7 metri, salvati dai vigili del fuoco

Erano finiti in una cavità profonda circa 7 metri e sarebbero morti senza l'intervento dei vigili del fuoco. Due cuccioli di cane sono stati salvati grazie all'intervento del personale di Aprilia, allertato da una telefonata al numero unico dell'emergenza 112.



I cagnolini, meticci, erano finiti in una cavità all'interno dell'area verde del centro commerciale "Aprilia2" . Grazie a una manovra "Saf" (speleo-alpino-fluviale) un vigile si è calato all'interno raggiungendoli e avviando la successiva manovra per riportarli in superfice.



Una volta fuori, i due cuccioli sono stati affidati ad una associazione animalista per le eventuali cure del caso.

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA