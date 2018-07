Ct Gaeta, si chiude domenica il Summer Camp del Parioli del maestro Vincenzo Colaguori

di Andrea Gionti

Termina domani il Summer Camp, la kermesse giovanile promossa per il secondo anno di fila dal prestigioso TC Parioli che ha scelto il Circolo Tennis Gaeta come meta estiva. Un orgoglio per il circolo gaetano presieduto da Antonino Santella, che ha ospitato dallo scorso 8 luglio gli stages sui rinnovati campi in terra rossa. I Maestri del Parioli, guidati dal formiano Vincenzo Colaguori (ex giocatore di buon livello allenato in passato dal gaetano Attilio Rubino) hanno vissuto l’atmosfera cittadina dedicando parte della giornata al tennis ma seguendo da vicino anche le opportunità offerte dal turismo locale. E’ stata un’occasione di crescita anche per gli allievi del CT Gaeta, come conferma il tecnico Colaguori: «Abbiamo deciso di riconfermare la nostra presenza qui a Gaeta grazie anche alla splendida esperienza della scorsa estate, in cui abbiamo trovato un ambiente accogliente e professionale, il giusto connubio tra sport e vacanza. Avere la possibilità di allenarsi a ridosso del mare è senz’altro un incentivo in più che tutti i nostri atleti hanno apprezzato. Poi, la sua posizione strategica, tra il mare e il centro storico è davvero un unicum a livello nazionale. Se adesso il tennis è diventato il mio lavoro vuol dire che è anche merito della passione che questo luogo mi ha trasmesso. Sono orgoglioso dei successi che il Circolo Tennis Gaeta sta avendo e della serietà e professionalità che sta impiegando in tutte le vostre attività, dalla SAT alla serie B fino all’importante Torneo ITF».

Il futuro? «Si costruisce giorno dopo giorno e quello che il CT gaetano sta facendo non può che essere di buono auspicio per un domani ancora migliore. Credo che creare un settore agonistico di livello sia un’ottima soluzione per promuovere un movimento che una città come Gaeta è degna di avere».

