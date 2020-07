Un uomo è morto per un incidente avvenuto all'interno di un ristorante in località Frasso, nel territorio di Sonnino. Secondo le prime informazioni il decesso è dovuto al crollo di un solaio che ha travolto la vittima. Immediati ma purtroppo inutili i soccorsi del personale dell'Ares 118. In corso accertamenti sul crollo

