Addio alla dottoressa Cristina Cavarretta, il funerale nella chiesa di San Luca

E' scomparsa a 58 anni la dottoressa Cristina Cavarretta, molto conosciuta e stimata a Latina dove svolgeva la propria attività di medico in due studi, in via dei Volsini e via Fratelli Bandiera.

Colpita da una grave malattia Cristina Cavarretta è deceduta ieri sera nella propria abitazione, accanto agli affetti familiari. Lascia il marito, l'ingegnere Roberto Polese, le sorelle Annamaria e Laura (medico all'ospedale Goretti), la mamma, due figli e una nipotina nata da pochi mesi.

L'Ordine dei Medici di Latina ha espresso la propria vicinanza alla famiglia. Molti pazienti hanno voluto salutare la dottoressa lasciando messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook.

I funerali si svolgeranno domani giovedì 30 giugno alle ore 10 nella chiesa di San Luca a Latina, nel quartiere Q5, dove la dottoressa viveva con la sua famiglia.