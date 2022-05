Venerdì 27 Maggio 2022, 10:54

Anche quest'anno l'associazione culturale Eleomai porterà a Latina nomi di primo piano dell'arte italiana per la rassegna I Salotti Musicali Summer edition. Dopo Massimo Ranieri, Mario Biondi e molti altri, quest'anno accoglie presso l'Arena del Campo Coni a Latina Christian De Sica. Come ogni anno, a supportare la serata sarà l'associazione Fondazione Varaldo Di Pietro, per un evento «all'insegna della solidarietà e dell'inclusione», spiegano dall'organizzazione. L'appuntamento con Un racconto lungo una vita è per il 23 luglio alle 21,30, insieme a Christian De Sica sul palco ci sarà anche Pino Strabioli. «Un appuntamento reso possibile dalla collaborazione della Fondazione Varaldo Di Pietro e del suo presidente Giovanni Di Pietro da sempre sensibile ai temi dell'inclusione e della solidarietà spiega Alfredo Romano, presidente di Eleomai - Non solo spettacolo dunque ma soprattutto un forte impegno nel sociale con una parte del ricavato devoluta alla Fondazione per i suoi progetti solidali. E per chi vorrà sarà possibile avere, attraverso una donazione sul sito della Fondazione Varaldo Di Pietro, un Privilege Package».

Un racconto lungo una vita è il nuovo concerto-spettacolo dello showman italiano che prende spunto dall'omonimo programma andato in onda su Rai Uno. L'attore si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera e con una colonna sonora dei brani che lo accompagnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, gli amori, i ricordi, un commovente, esilarante, poetico racconto in musica. Regia e testi sono dello stesso De Sica. Sul palco al pianoforte Riccardo Biseo, al basso Marco Siniscalco, alla batteria Cristiano Micalizzi, al trombone Enzo De Rosa, al sax Mario Caporilli e al sax alto Ferruccio Corsi. L'organizzazione del tour è di Berti Live. Per info: isalottimusicali.it