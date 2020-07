Crisi post Covid, ecco il "Portale della rinascita" per imprenditori e professionisti

Lo ha chiamato “Il Portale della Rinascita” e mette a disposizione visibilità gratuita «a tutte le categorie del mondo del lavoro che vogliono rinascere dalla pandemia». Nel fine settimana trascorso al Circeo ne ha parlato l'ideatore, Michele La Porta: «Il Coronavirus e il susseguente lockdown - spiega - hanno avuto un impatto drammatico sulle nostre vite e ci hanno costretti a un radicale cambiamento. Moltissime aziende sono fallite o rischiano la chiusura così come molti professionisti hanno subito una riduzione dei propri compensi. Per questo ho sentito l’esigenza di creare una vetrina che fosse un incentivo per la rinascita. Io stesso, con la mia agenzia, ho accusato il colpo inferto dal Coronavirus. Ma sono dell’idea che ogni difficoltà debba essere percepita come una possibilità e mai come un limite».

Ecco quindi una "vetrina" con articoli, interviste, video pubblicitari e banner, dedicata alle imprese, ai professionisti, agli artigiani e ai commercianti, per farli conoscere, attrarre nuovi clienti e ridare slancio al loro fatturato. Un’azienda, ad esempio, potrà evidenziare la specificità della propria mission d’impresa, dei propri servizi o pubblicare delle promozioni. Un medico, un avvocato o qualsiasi altro professionista, invece, mettendo in risalto le proprie competenze, potranno farsi conoscere da potenziali nuovi clienti.

Vedi anche > Bar e ristoranti, allarme FIPE: ripresa ancora lontana. Imprenditori sfiduciati

«Chiunque lo vorrà – sottolinea La Porta – avrà la possibilità di promuoversi attraverso degli articoli realizzati ad hoc, delle video interviste. La nostra redazione sarà a loro completa disposizione per fornirgli un servizio qualificato. Ovviamente, prima di essere pubblicate, tutte le notizie dovranno essere vagliate e ‘certificate’».



Inoltre “Il Portale della Rinascita” è anche un magazine con notizie legate al mondo dell’impresa, della finanza, della fiscalità, del marketing e di tutto quello che ruota intorno al tema del lavoro e dell’economia. «Si potranno leggere - prosegue La Porta – articoli su come come difendersi da un contenzioso con l’ex Equitalia oppure su come utilizzare il marketing per ampliare il proprio business. E, da settembre – conclude – lanceremo anche la sezione ‘Video Curriculum’, dedicata alle persone in cerca di lavoro».



Ultimo aggiornamento: 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA