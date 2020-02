Crisi da sovraindebitamento, nuovo incontro di formazione dell'ordine dei commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via la terza giornata del corso “Sovraindebitamento, tutte le novità sulla crisi d’impresa e gli effetti fiscali” che si svolgerà domani - mercoledì 19 febbraio - dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,00, presso la sala conferenze della facoltà di Economia della Sapienza, sede di Latina.L’evento, gratuito e aperto a tutti, è organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina ed è valido per il conseguimento del requisito formativo richiesto dalla normativa per l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e per la formazione continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché fruibile anche dagli studenti della facoltà di economia di Latina.I lavori si apriranno con i saluti del presidente dell’Ordine pontino Efrem Romagnoli e di Valerio Raffaelli, presidente dell’associazione commercialisti formazione e socialità. Relatori dell’incontro saranno: Andrea Giorgi, presidente della commissione sovraindebitamento Odcec di Roma e Andrea Silla, commercialista e avvocato di Roma.