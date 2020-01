Crisi da sovraindebitamento, nuovo corso dell'Ordine dei commercialisti a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma domani, mercoledì 29 gennaio, dalle 14,30 alle 19, la seconda giornata del corso: “Sovraindebitamento, novità sulla crisi d’impresa ed esecuzioni mobiliari e immobiliari”, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina, presso la sala conferenze della facoltà di Economia dell’università "Sapienza", sede di Latina.L’appuntamento, aperto a tutti e gratuito, approfondirà ulteriori aspetti della composizione della crisi da sovraindebitamento, ed è valido per la formazione professionale continua degli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché fruibile anche dagli studenti della facoltà di economia di Latina.Ai saluti del presidente dell’Ordine di Latina, Efrem Romagnoli e del presidente dell’associazione commercialisti formazione e socialità, Valerio Raffaelli, seguiranno gli interventi del referente dell’organismo sovraindebitamento della Camera di commercio di Latina, Domenico Spagnoli e di Andrea Silla, commercialista e avvocato in Roma.Il presidente Romagnoli ha commentato: «Siamo ormai giunti alla terza edizione di questo corso, la cui utilità è dimostrata dalla elevata partecipazione, ma anche dalla considerazione che i Comuni del territorio hanno per la nostra preparazione in materia, visto che ci hanno richiesto di firmare apposite convenzioni per l’istituzione di punti informativi fruibili dalla cittadinanza sul sovraindebitamento».