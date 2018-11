Crisi da sovraindebitamento, nuovo corso dei commercialisti di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma domani - martedì 6 novembre - dalle 14,30 alle 19, la quarta giornata del corso gratuito “Gestione delle crisi d’Impresa e da Sovraindebitamento”, organizzato dal consiglio dell’ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Latina in convenzione con l’università "Sapienza" facoltà di Economia di Latina.L'appuntamento si svolge presso l’aula magna in viale XXIV Maggio 7, a Latina ed è la quarta tappa di un percorso iniziato il 10 ottobre e articolato in nove giornate, riguardante più settori disciplinari: diritto civile, commerciale, fallimentare, tributario, economia aziendale.Interverranno all’incontro, che focalizzerà argomenti legati ai presupposti e dichiarazione di fallimento, oltre che agli organi della procedura verifica dei crediti, il giudice delegato della sezione fallimentare del Tribunale di Latina, Linda Vaccarella e il commercialista Ivan Paradisi.Il corso è gratuito, aperto agli iscritti all'Ordine di Latina (anche praticanti) e agli studenti iscritti alla Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza”.Il Presidente Efrem Romagnoli e il suo vico, Valerio Raffaelli hanno così commentato: «Prosegue l’impegno verso l’approfondimento tecnico-giuridico della categoria con particolare attenzione, in questo caso, alle tematiche fallimentari e del sovraindebitamento, per fornire sempre un competente ausilio al Tribunale e alle esigenze dei cittadini».