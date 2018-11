Crisi d'impresa e sovraindebitamento, riuscito incontro dei commercialisti a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settima giornata del convegno “Gestione delle crisi d’Impresa e da sovraindebitamento” organizzato dal Consiglio dell’ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Latina in convenzione con l’Università "Sapienza" facoltà di Economia di Latina. I lavori, aperti con i saluti del presidente Efrem Romagnoli, sono proseguiti affrontando il tema della “relazione del curatore ex articolo 33 legge fallimentare”.Si sono alternati il sostituto procuratore presso la Procura di Latina, Claudio De Lazzaro e i curatori Gianpiero Macale e Giuseppe Di Trento, consiglieri dell'Ordine di Latina.Particolarmente apprezzato l’intervento di De Lazzaro, che ha evidenziato i risvolti penali di maggiore interesse fornendo importanti indicazioni per i curatori al fine di redigere una relazione di effettivo ausilio per la successiva attività di indagine, così individuando nel curatore un fondamentale raccordo di informazioni per la Procura della Repubblica.«Eventi come questo, che vedono l’abbinamento di aspetti giuridici e operativi - ha detto il presidente Romagnoli - sono particolarmente apprezzati perché rappresentano un momento di crescita per la categoria al fine del migliore svolgimento dell’attività di curatore fallimentare in raccordo con l’attività di contrasto dei reati in materia di economia d’impresa di cui la Procura della Repubblica di Latina è portatrice».Prossimo appuntamento il 3 dicembre, sempre presso l'aula magna della facoltà di Economia, in viale XXIV Maggio a Latina