Crisi Corden Pharma, i sindaci del territorio incontrano i lavoratori a Sermoneta

I sidnaci di Latina, Sermoneta, Norma e Sezze e il presidente delal provincia di latina hanno portato la loro solidarietà al presidio di lavoratori ai cancelli della Corden Pharma e ribadito l'impegno per la giornata di domani quando al ministero del Lavoro sono stati convocati i rappresentanti dell'azienda per tentate di scongiurare il licenziamento di 192 operai dello stabilimento di Sermoneta. Il timore che i lavoratori hanno rappresentato a Damiano Coletta, Claudio Damiano, Sergio Di Raimo e Carlo Medici è che questo sia solo un primo passo verso la chiusura dello stabilimento, questo perché l'azienda ha già fissato in soli 75 giorni l'iter per arrivare ai licenziamenti e contestualmente già presentato la richiesta di concordato in continuità lavorativa in Tribunale a Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA