Crisi amministrativa a Formia, ipotesi dimissioni per il sindaco Villa

Sono ore decisive per l'amministrazione comunale di Formia. Il consiglio comunale di oggi pomeriggio alle ore 15, in seconda convocazione, potrebbe non svolgersi a causa della mancanza dei numeri della maggioranza per l'approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2019 e l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, oltre al riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio.

L'assise civica già era saltata in prima convocazione venerdì scorso. Con la seconda convocazione si sperava in un quorum più basso: nove consiglieri. Una strategia da parte del sindaco Paola Villa perché non aveva i numeri per superare lo scoglio del bilancio, avendo contro ben cinque consigliere comunali di maggioranza ormai dissidenti.

In queste ore, il primo cittadino starebbe accarezzando l'ipotesi delle dimissioni, che - lo ricordiamo - possono essere ritirate dopo venti giorni. Potrebbe essere, questa, una scelta strategica per cercare di ricompattare la maggioranza.

