"Crest" della Croce rossa all'imprenditore che sostiene le attività dei volontari

Un "Crest" della Croce Rossa per riconoscere «il continuo sostegno alle attività di assistenza portata avanti a Latina». Lo consegnerà sabato 8 febbraio alle 14,30 il presdiente del comitato del capoluogo, Giancarlo Rufo, a nome di tutti i volontari, a Maurizio Marasca, titolare di alcuni dei punti vendita Conad della provincia pontina.La cerimonia si terrà presso il punto vendita Conad di via Ezio a Latina. Marasca, attraverso le proprie attività «da molti anni supporta le attività del Comitato di Latina con importanti donazioni di prodotti alimentari che vengono distribuite ai più bisognosi. Inoltre, la scorsa estate la sua collaborazione e quella del suo staff con i volontari Cri è stata un essenziale fattore per la realizzazione del campo di formazione tenuto a San Felice Circeo» - spiegano dall'ufficio stampa della Croce rossa.Il Crest oltre l'emblema riporta anche i 7 Principi fondamentali che guidano ed ispirano i volontari in tutto il mondo. Il conferimento ad Antonio Marasca «sottolinea come la generosità dei privati può essere un fattore determinante per conseguire gli obiettivi che mettono in prima persona l’assistenza ai più vulnerabili.Nel caso specifico, le derrate alimentari donate sono impiegate per comporre i pacchi viveri che i volontari distribuiscono a numerosi indigenti, il lunedì mattina presso la sede in via Ezio 76 a Latina».