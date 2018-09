Cresce la Top Volley Latina, la Roma liquidata 3-0 nel test di allenamento

di Gaetano Coppola

LATINA La Top Volley Latina liquida con un secco 3-0 una Roma Volley dalla quale, forse, ci si aspettava qualcosa di più. In ogni caso per i ragazzi di Lorenzo Tubertini si è trattato di un buon allenamento per provare schemi e tattiche, misurare la tenuta fisica, abituarsi ai ritmi di gioco.



Il tecnico emiliano ha avuto modo di ruotare tutti i suoi ragazzi in organico, compreso il nuovo arrivato, lo schiacciature argentino Ezequiel Palacios. Il sestetto capitolino, che milita nella serie cadetta non è stato mai in condizione di impegnare a fondo Sottile e compagni, che, comunque hanno dimostrato di cominciare a fare gruppo e a saper reagire quando ce ne è stato bisogno.



Nei primi sue set, chiusi 25-4 e 25-16, non c’è stata praticamente storia. Nel terzo parziale la stanchezza ha cominciato a pesare sulle gambe dei ragazzi di Tubertini che sono partiti col freno a mano tirato. Ne ha approfittato Roma che, nel corso del match si è affidata soprattutto all’esperienza dell’opposto Michal Lasko di Zappoli e Rossi e si è presa qualche punto di vantaggio. Buona la reazione della Top Volley che, con pazienza ha saputo risalire la china soprattutto grazie a un turno in battuta di Parodi, rimontando da 13-17 fino a pareggiare i conti e staccare gli avversari, andando a imporsi per 25-20.



“Ho visto che i ragazzi stanno prendendo confidenza con il gioco - ha detto un moderatamente soddisfatto coach Tubertini a fine allenamento - Ci stiamo ambientando con il campo e ho visto anche delle buone situazioni di contrattacco e cambio palla. Sull’attacco non mi pronuncio, perché siamo a metà percorso e c’è ancora da lavorare. Non male muro e ricezione. Ci siamo concentrati su alcuni meccanismi di gioco che continueremo a mettere a punto anche nelle prossime amichevoli nelle quali cominceremo ad avere di fronte squadre della Superlega”.



Soddisfatto anche il regista Sottile che ha iniziato a prendere confidenza anche col nuovo arrivato. “Palacios mi è sembrato un buon elemento che potrà darci un grosso contributo - ha detto il palleggiatore della Top - Siamo un buon gruppo che sta crescendo”.



“Mi è piaciuta - aggiunge coach Tubertini - la reazione del terzo set. I ragazzi hanno accusato la stanchezza perché i carichi di lavoro in allenamento cominciano a pesare, però sono stati bravi e pazienti nel saper ricostruire punto dopo punto e imporsi nel finale di set. C’è ancora da fare, ma siamo nella giusta direzione”.



TOP VOLLEY LATINA: Caccioppola (lib.), Gavenda 12, Parodi 15, Gitto 3, Sottile 2, Ngapeth 5, Barone 7, Tosi (lib.), Rossi 5, Pei, Palacios 7. All. Tubertini



ROMA VOLLEY: Lasko 4, Genna, Bacci, Zappoli 11, Sperotto, Antonucci 1, Rossi 12, Titta (lib.), Rau 3, Tozzi, Rizzi (lib.), Loreti, Borraccino, Pregnolato. All. Budani



Parziali: 25-14 (19’), 25-16 (20’), 25-20 (25’)



NOTE: Latina: attacco 47%, ricezione 63% (perfetta 39%), aces 6 (errori in battuta 11), muri punto 8; Roma: attacco 31%, ricezione 44% (perfetta 28%), aces 0 (errori in battuta 6), muri punto 6;

