Covid, variante inglese ad Aprilia: famiglia contagiata, il padre ricoverato in ospedale

Variante inglese ad Aprilia. La Asl pontina ha avuto riscontro dallo Spallanzani che una donna risultata positiva nei giorni scorsi al test molecolare è stata aggredita dalla "variante inglese" del viruso. Il responso per la donna è arrivato questa mattina, ma nel frattempo sono rimasti contagiati anche il marito e i due figli grandi. Si teme che anche loro siano stati colpiti dalla variante. Preoccupano soprattutto le condizioni dell'uomo che ha una polmonite e che questa mattina è stato ricoverato all'ospedale dei Castelli in un reparto Covid, mentre gli altri componenti del nucleo familiare sono in quarantena in casa. La Asl ha spiegato di aver avviato il tracciamento dei contatti della famiglia, ma quello della donna che lavora ad Aprilia sta comportando difficoltà.

