Quadri e poesie in attesa del vaccino, alla San Marco "Finestra sul Natale"

Sedici poesie natalizie scritte da autori e autrici provenienti da ogni parte del mondo, abbinate ad altrettanti quadri di pittori di fama mondiale. E’ la mostra “Una finestra sul Natale”, progetto dell'associazione Assipromos (Associazione italiana di promozione sociale), impegnata a promuovere in Italia e all’estero iniziative a sostegno morale e materiale degli anziani, dei giovani, dei bambini, degli ammalati e in genere di tutti coloro che versano in condizioni di disagio.

Da oggi - domenica 19 dicembre - e fino all’8 gennaio, per tutti coloro che si recheranno a fare il vaccino antiCovid presso la sede della Clinica San Marco di Latina, sarà possibile allietare l’attesa con la visione di 16 riproduzioni su pannello di quadri d’autore e altrettante poesie natalizie selezionate.

«L’arte è la forma più alta della speranza - dice Michela Guarda, dirigente infermieristico presso Unità di Cure Palliative Hospice San Marco di Latina – ed è anche con l’arte che vogliamo combattere la pandemia. Grazie alle opere esposte nella sede vaccinale della Clinica San Marco di Latina vogliamo regalare la speranza ai cittadini che verranno a fare il vaccino».

L’iniziativa di Assipromos prevede anche, giovedì 23 dicembre, due momenti di musica e lettura di poesie per i degenti dell’Hospice e del reparto di Medicina.