Covid, un tampone su quattro è positivo, contagi su del 25%

Nell'arco di una settimana il Lazio ha visto crescere il numero di nuovi contagi Covid del 25%, con un totale di 23mila positivi e punte di circa 5mila casi registrate negli ultimi due giorni nell'intera regione. Non fa eccezione purtroppo la provincia di Latina, che dopo una fase di stabilità fa registrare una curva di nuovo in salita: 382 casi il 16 giugno, 377 ieri, con un rapporto tra positivi e tamponi che supera il 25%. I nuovi casi sono distribuiti in quasi tutti i comuni del territorio, con aumenti più evidenti nella città di Latina e nel comune di Aprilia, che ieri hanno contato rispettivamente 116 e 50 contagi. Citando solo i numeri più alti, Cisterna tocca quota 33 positivi, Cori 22, Formia 25, Santi Cosma e Terracina 18 casi ciascuno. Il totale dei casi scoperti in questa prima metà del mese è di 3.961.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore rispetto ai due morti registrati dall'inizio del mese e agli 868 dall'inizio della pandemia, mentre le notifiche di guarigione sono 39 e 122 sono invece i vaccini somministrati, di cui 50 rappresentano quarte dosi. Per quanto riguarda la situazione del Lazio, mentre i ricoveri restano stabili i nuovi contagi ieri sono stati 4.826, quasi 200 in più rispetto al giorno precedente, con un rapporto tra positivi e tamponi pari al 22%. In tutta la regione sono 500 i pazienti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali e 39 coloro che si trovano nelle terapie intensive.

Numeri alla mano, il virus dunque sembra rialzare la testa anche in questo primo mese d'estate, proprio mentre cade l'ultimo obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi, prorogato fino a settembre solo nelle strutture sanitarie e sui mezzi di trasporto pubblici. L'attenzione è ovviamente puntata sull'arrivo delle nuove e più contagiose varianti di Omicron, già diffuse in alcune regioni italiane, il cui impatto preoccupa soprattutto in previsione dell'autunno.