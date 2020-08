© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono due i nuovi positivi in provincia, già anticipati nell'edizione di ieri del Messaggero, ma che non rientrano nel conteggio generale della Asl dei pazienti pontini. Si tratta infatti di uno dei migranti ospitati nel centro di accoglienza di Cori e di un minore in arrivo da un'altra città del Lazio che è ospite in una struttura di Cisterna, asintomatico e immediatamente isolato. I casi sono sotto controllo e la situazione è costantemente monitorata dall'azienda sanitaria locale sia per quanto riguarda il Cas di Cori sia per la comunità di Cisterna, dove il personale sanitario ha immediatamente attivato il protocollo e provveduto ad effettuare i controlli a tutti gli operatori e gli utenti. I risultati saranno noti forse già nella giornata di oggi, ma intanto arriva in provincia una buona notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a Latina e anche a Sabaudia, a quanti hanno frequentato gli stabilimenti e i chioschi dei due bagnini risultati positivi e i locali in cui sono stati altri giovani collegati allo stesso link epidemiologico. Il focolaio della movida sembra insomma essersi spento. Almeno per ora. Sono infatti arrivati alla spicciolata i risultati dei primi 215 tamponi effettuati al drive-in allestito al Goretti: tutti negativi. Come pure negativi sono risultati gli altri 80 completati martedì. Si trattava di persone contattate dalla Asl che avevano avuto legami con le località del litorale di Sabaudia (lo stabilimento Il Gabbiano in zona Bufalara dove era risultato positivo al covid il primo bagnino e il Lido Azzurro di Sabaudia dove era stato trovato il secondo bagnino) e con i locali frequentati dagli stessi ragazzi. Si trattava del Bar 111 su via del Lido, della discoteca Ombelico e della pizzeria Scacco Matto, per i quali nei giorni scorsi era stata disposta la chiusura e che poi hanno potuto regolarmente riaprire dopo la notifica dei tamponi negativi e la sanificazione dei luoghi. Un sospiro di sollievo si diceva, anche se il pericolo non è ancora del tutto scampato perché altre decine di tamponi sono stati effettuati ieri e altri sono in programma al drive-in anche per la giornata di oggi. Ma i primi risultati lasciano ben sperare. Forse il contagio è stato contenuto e circoscritto e in questo ha giocato un ruolo fondamentale la tempestiva comunicazione della Asl, l'appello a chiamare il numero verde 800.118.800 e la ricostruzione immediata del link epidemiologico insieme ai tamponi effettuati nel giro di poche ore sui contatti più stretti. Per quanto riguarda infine la situazione in provincia, secondo il bollettino di ieri i casi complessivi di pazienti pontini trattati da inizio emergenza sanitaria sono 615, i guariti 529, gli attuali positivi 49, di cui 20 trattati a domicilio.