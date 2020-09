pazienti già noti e isolati

Dai 12 casi registrati venerdì ai soli tre di ieri. Due dei nuovi pazienti pontini riportati nel bollettino della Asl sono residenti nel comune di Fondi, un altro a Latina. Nel primo caso si tratta di contatti dimentre per quanto riguarda il capoluogo si tratta invece di un caso diI nuovi contagi si aggiungono ai 12 del giorno prima che avevano toccato ancora la città di Fondi e il capoluogo, Terracina e Formia, Aprilia e anche un comune covid free come Prossedi. Il conto totale dei cittadini della provincia che sono stati contagiati dal virus dall'inizio della pandemia arriva dunque a 812, con indice di prevalenza (che misura il numero di tamponi positivi ogni 10mila abitanti) pari a 14,12. Un solo guarito in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 551, mentre resta fermo a 37 il numero totale dei decessi. I cittadini che ad oggi ancora positivi sono 224, di cui 174 seguiti a domicilio e 50 ricoverati, di questi 20 sono all'ospedale Santa Maria Goretti, dove risultano ricoverati anche altri pazienti covid residenti fuori provincia ma con il tampone processato dalla Asl di Latina.Una aggiornatamostra che il comune che ha registrato il maggior numero di casi è il capoluogo, con ben 184 infettati da inizio pandemia compreso quello di ieri. A seguire, il comune di Aprilia con 139 casi, quello di Fondi con 126 e poi Terracina con 56 pazienti, Cisterna con 32, Formia 31, Sezze 27, Cori 25, Minturno 27, Santi Cosma e Damiano 22 e poi altri territori che hanno registrato un numero inferiore di tamponi positivi. Questa seconda ondata si dimostra però importante quanto la prima, per il numero di casi elevato e per l'alto numero di persone che si trovano in isolamento fiduciario a scopo precauzionale.Il dipartimento di prevenzione della Asl continua però efficacemente a tracciare ogni contagio cercando di circoscrivere tempestivamente ogni possibile focolaio, come è accaduto per Santi Cosma e Damiano e, negli ultimi giorni, per la città di Aprilia dove uno sposo è risultato positivo al tampone a qualche giorno dalla celebrazione delle nozze.Un ultimo dato riguarda l'intera regione: sueffettuati nelle ultime 24 ore i positivi sono 158, con una prevalenza di link da rientro soprattutto dalla. Nelle province ammontano a 18 i casi totali: a Viterbo sette casi, a Rieti otto.