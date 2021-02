Covid, tre morti ad Aprilia e 113 nuovi casi in provincia di Latina

Tre morti per Covid tutti ad Aprilia nelle ultime 24 ore. E' il drammatico bollettino di oggi reso noto dalla Asl. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 113 nuovi contagiati in provincia di Latina. Massima allerta per il cluster della casa alloggio per anziani di Roccagorga: anche oggi dieci contagiati. Record di nuovi casi a Formia, 20 nelle ultime 24 ore. Diciassette invece i contagiati nel capoluogo, 11 a Fondi, nove ad Aprilia, 10 a Terracina e 7 a Cisterna.

I tre pazienti deceduti al Goretti di Latina avevano 78, 84 e 85 anni ed erano stati ricoverati dopo aver contratto il virus in una residenza per anziani di Aprilia.

