Covid, raddoppia l'incidenza dei casi in provincia di Latina

Solo una settimana fa l'incidenza in provincia era stata calcolata in 792 casi ogni 100mila abitanti e Latina era in dodicesima posizione fra 75 di tutto il Paese con i numeri più elevati. Ora i dati aumentano ancora e fanno schizzare il territorio pontino in ottava posizione, con un aumento addirittura pari al 56,5%. Secondo il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana compresa tra il 29 giugno e il 5 luglio, l'incidenza per 100mila abitanti è arrivata a quota 1.224, preceduta solo da quella di Napoli (1.433), Lecce (.1395), Cagliari (1.270), Brindisi (1.262), Salerno (1.235), Padova (1.234) e Siracusa (1.230). Quello di Latina tra l'altro è il dato peggiore dell'intero Lazio e supera i 1.207 positivi per 100mila abitanti registrati a Roma e i 1.035 di Frosinone. Nella stessa settimana presa in esame anche dalla Asl pontina i contagi sono stati infatti poco meno di 7mila a fronte dei 4.428 della precedente rilevazione. E anche ieri il bollettino dell'azienda sanitaria ha riportato ancora 1.432 contagi, a fronte di appena 100 guarigioni.



A questi si aggiungono inoltre altri 124 casi registrati fra cittadini che risiedono fuori provincia e che si trovano in gran parte sul territorio pontino per il turismo estivo. La quota totale di positivi sale così a 181mila dall'inizio della pandemia ad oggi.

I test di riferimento nelle scorse 24 ore sono stati 3.783 e il rapporto tra positivi e tamponi è al 37,8%, segno che spesso chi si reca a fare il tampone ha già sintomi o è quasi certo di aver avuto una situazione di rischio. Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi, 345 sono concentrati nella città di Latina, 227 invece sono stati registrati nel comune di Aprilia e 105 a Terracina. Sfiorano poi quota 100 i comuni di Formia, con 92 positivi, e di Cisterna, con 90, mentre fra i centri in cui si segnalano oltre 50 casi c'è Sezze (64), Sabaudia (62), Fondi (59), Minturno (50). Nelle ultime 24 ore non ci sono nuovi decessi, ma le vittime sono già quattro dall'inizio del mese.

Quattro sono stati i ricoveri riportati sul bollettino della Asl, 14 in totale dall'inizio del mese, con una riorganizzazione dell'ospedale che, come anticipato nei giorni scorsi dalla direttrice generale Silvia Cavalli, ha portato a gestire un certo numero di posti letto Covid a bolla in ciascuno dei reparti interessati da contagi fra i pazienti che si trovano ricoverati per altre patologie.



Per quanto riguarda il Lazio sono stati 11.333 i casi conteggiati dall'assessorato alla Sanità in tutte le Asl, cinque invece i decessi e oltre 5.600 i guariti. Prosegue il trend di crescita su base settimanale commenta l'assessore Alessio D'Amato ma con un rallentamento della curva: +40% in questa settimana, mentre il dato precedente era +50%. Il valore Rt è stabile a 12 e aumenta invece l'incidenza a 1.175 casi su 100mila abitanti rispetto a 853 della scorsa settimana.