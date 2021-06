Covid in provincia di Latina, un nuovo caso ad Aprilia dopo le varianti Delta. Il bollettino Asl

Venerdì 25 Giugno 2021, 14:09

Nelle ultime 24 ore osservate dalla Asl di Latina in merito alla circolazione del Coronavirus, si è registrato in tutta la provincia un solo nuovo caso. Il nuovo contagio, che risale a ieri, è stato attribuito con il consueto bollettino della Asl al comune di Aprilia. La città del Nord Pontino è stata recentemente interessata dalla variante Delta, con ben 17 casi e il coinvolgimento di tre bambini, uno dei quali, di appena due anni, che risulta ancora positivo. Nel bollettino odierno della Asl pontina non si registrano decessi, mentre è stato necessario un ricovero ospedaliero. Per quanto riguarda le guarigioni, il dato delle ultime 24 ore è stato di 131; 5266 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate.