Covid, precipitano i contagi nelle scuole pontine: ma ancora 43 classi in quarantena

Il picco era stato nell'ultima settimana di aprile con 173 nuovi contagi tra gli studenti delle scuole della provincia di Latina, poi a inizio maggio erano stati 141, per passare poi a 102 la scorsa settimana. Negli ultimi sette giorni è andata ancora meglio: appena 38 nuovi contagi (cinque nella scuola dell'infanzia, 28 tra gli under 14, e cinque nelle superiori). E' la fotografia del bollettino settimanale pubblicato dalla Asl di Latina. Sono ancora 43 le classi in quarantena: l'isolamento domiciliare per studenti e professori dura infatti 14 giorni.

In discesa i casi anche tra docenti e collaboratori, tra questi ultimi addirittura zero nuovi casi tra il 13 e il 19 maggio, mentre ci sono 7 contagi tra i docenti pontini e due casi tra educatrici ed educatori della scuola dell'infanzia. Complessivamente dunque sono47 i casi tra studenti, docenti e collaboratori nelle scuole della provincia pontina, un dato più che dimezzato rispetto ai sette giorni precedenti come si evince dalla tabella e dal grafico della Asl.

Anche se gli studenti non sono ancora stati vaccinati è comunque indubbio che sul decremento abbianop inciso le vaccinazioni dei docenti e del personale e soprattutto dei genitori dei ragazzi. Quanto agli studenti dal primo giugno potranno vaccinarsi i maturandi anche in provincia di Latina. Qui le informazioni:

