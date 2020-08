Contatti con Covid passati per Ponza, Le Terrazze: «Nessuna notifica»

«Nessuno ci ha notificato la presenza di casi, non capisco come escano queste cose». Il titolare delle Terrazze fa sapere che dei presunti contatti di tre ragazze romane, sull'isola di Ponza il 14 agosto e risultate in contatto con un positivo del link riconducibile alla Sardegna non sa nulla.

Secondo la ricostruzione della Asl le giovani, che nel frattempo sono tornate a Roma e sono in isolamento, hanno preso un aperitivo lì e insieme ai potenziali contatti avuti nell'esercizio si stanno valutando anche gli altri che possono esserci stati sull'isola.

