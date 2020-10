Covid, festa di nozze a Pontinia nonostante i divieti, intervengono i carabinieri. Multate 82 persone

Hanno svolto la festa di nozze nonostante le norme anti Covid, sono intervenuti i carabinieri e contestato la violazione del dpcm varato il 13 ottobre. In una villa per ricevimenti di Pontinia c'erano 82 persone che festeggiavano la celebrazione di un matrimonio «con un numero di partecipanti superiore al consentito». Tutti i partecipanti sono stati sanzionati per la violazione dell’articolo 1 del recente decreto. I militari della compagnia di Latina, agli ordini del maggiore Carlo Maria Segreto, sono intervenuti a seguito di una segnalazione, nel corso di controlli in materia del rispetto delle norme anti covid. Segnalato il gestore della villa, con la struttura che è a rischio chiusura.

«E’ grave e da irresponsabili quanto accaduto a Pontinia nonostante l’ordinanza restrittiva. Non si possono più fare feste e assembramenti di questa portata che mettono in discussione la salute dei partecipanti e del resto della comunità. Questo è il tempo della responsabilità altrimenti non possiamo farcela contro il virus - ha detto l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato - ringrazio i carabinieri dell’impegno che stanno profondendo nell’attività di controllo».

