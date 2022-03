Domenica 27 Marzo 2022, 14:54

LA SITUAZIONE

Superano ancora quota mille i contagi in provincia di Latina: 1.032 su 4.430 test totali, con rapporto tra positivi e tamponi che arriva dunque al 23,3%. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi nei comuni pontini, spicca come sempre il dato del comune capoluogo che anche ieri è arrivato a 274 nuovi casi. Seguono Aprilia con 165, Bassiano, Campodimele e Castelforte con uno ciascuno, Cisterna con 54, Cori con 10, Fondi con 60, Formia con 86 casi, Gaeta con 40 e Itri con 28; sono poi 11 i positivi a Lenola, 5 a Maenza, 47 a Minturno e 17 a Monte San Biagio, 11 invece a Norma, 16 a Pontinia, ancora quattro a Ponza e 10 a Priverno; uno a Prossedi, sei a Roccagorga e due a Roccasecca dei Volsci, ancora 22 nel comune di Sabaudia e sette a San Felice, 11 a Santi Cosma e Damiano, 28 a Sermoneta, 30 a Sezze, 13 a Sonnino, cinque a Sperlonga e infine 64 a Terracina. Dal 1 al 26 di marzo i contagi da Covid complessivi sono stati 19.120 su 125.898 casi trattati dalla Asl di Latina in più di due anni di pandemia. Il bollettino dell'azienda sanitaria non riporta nuovi decessi nelle ultime 24 ore rispetto ai 28 già registrati dall'inizio del mese. Un solo paziente è stato inoltre ricoverato al Goretti mentre per altri due è stato necessario il trasferimento verso altri ospedali della rete regionale. Come specificato dalla professoressa Lichtner, dirigente della Uoc Malattie infettive del nosocomio di Latina, i posti letto dedicati a pazienti Covid al Goretti sono in tutto 41, ma molte persone, 8-10 ogni giorno, arrivano al pronto soccorso e sono quotidianamente ancora decine le segnalazioni che arrivano per pazienti fragili, anziani o con patologie considerate a rischio, che necessitano di essere curati con anticorpi monoclonali o antivirali. Le guarigioni notificate in provincia ammontano invece a 152 mentre sono state 376 le nuove vaccinazioni, tutte alla popolazione over 12 e per la maggior parte (260) terze dosi. In questo mese a conti fatti la curva è indubbiamente tornata a crescere sotto la spinta della variante Omicron 2, che rappresenta ormai circa il 50% dei nuovi contagi di tutta la regione. Nel Lazio i nuovi positivi riportati sono stati 8.445, con 12 decessi e 5.138 pazienti guariti e un rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati che è al 14,5%, di gran lunga inferiore a quello registrato sul territorio pontino. I ricoveri restano sostanzialmente sotto controllo, con 1.120 pazienti nelle aree Covid e 70 nelle terapie intensive.

La.Pe.

