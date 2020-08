Covid, nuovo decreto per discoteche e mascherine: il prefetto convoca sindaci e comitato per la sicurezza

Norme che fanno discutere, di difficile applicazione, sulle quali avere una linea condivisa che riguardi l'intero territorio. Per questo il nuovo decreto del Governo, che ha imposto una stretta radicale sulla movida e i locali da ballo in tutto il Paese, sarà all'ordine del giorno di un Comitato per l'ordine e la sicurezza che il prefetto di Latina Maurizio Falco ha programmato in videoconferenza con i sindaci di tutta la provincia per la giornata di oggi, mercoledì 19 agosto, alle 18. Si farà dunque il punto della situazione programmando controlli più stringenti per il rispetto delle nuove regole su tutto il territorio.

