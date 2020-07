Covid, nuovo caso a Fondi: indiano di 44 anni in condizioni serie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo un lunghissimo periodo di quiete, un nuovo contagio preoccupa la città di Fondi : ex zona rossa ma da due mesi covid free e senza nuovi casi dallo scorso 25 aprile.Il nuovo positivo (di cui darà notizia la Asl nel bollettino odierno) è un indiano di 44 anni, arrivato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" con febbre e con tutti i classi sintomi del covid, polmonite bilaterale interstiziale compresa.La diagnosi appariva quasi scontata ma soltanto in tarda serata è arrivato il tampone: positivo.L'uomo vive con altri due connazionali e lavora con altre cinque persone in uno stand ortofrutticolo esterno al Mof.È subito scattata la procedura di isolamento per tutti i contatti professionali e personali del 44enne che si trova ora ricoverato all'ospedale “Spallanzani” proprio perché in condizioni serie.L'uomo non ha fatto viaggi negli ultimi mesi ma potrebbe essere venuto a contatto con altri connazionali tornati in Italia all'apertura delle frontiere per lavorare. Su questo specifico aspetto sono in corso ulteriori accertamenti. Nel frattempo, proprio per arginare queste nuove emergenze che stanno caratterizzando la fase 3, il governo valutando la fattibilità dei tamponi rapidi negli aeroporti