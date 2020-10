Covid, nuovo boom in provincia di Latina: 42 nuovi casi

Tornano a crescere i contagi da coronavirus a Latina. Nelle ultime 24 sono stati riscontrati nella provincia pontina 42 nuovi casi in dieci diversi comuni. Il record ad Aprilia: 13 casi. Poi Latina e Terracina.

«Rispetto alla giornata di ieri - si legge nel bollettino della Asl - si registrano 42 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (13), di Cisterna di Latina (5), di Cori (8), di Formia (2), di Latina (7), di Pontinia (1), di Sermoneta (1), di Sezze (1), di Sonnino (3) e di Terracina (1).»

Viene riportato nel bollettino di oggi il decesso di un paziente, residente nel Comune di Norma che si è verificato a Roma di cui il Messaggero aveva dato conto sabato. I decessi tra i residenti salgono dunque a 41.

I numeri

I casi totali dall'inizio della pandemia sono ormai 1644, di questi sono guariti 682 pazienti. Alla luce di questi dati l'indice di prevalenza sale ancora arrivando a 28,58. I contagiati attuali sono ormai 921 (questo vuol dire che se dovessero continuare i contagi al ritmo di questi giorni prima della fine della settimana si sfonderà la soglia dei mille ammalati. Di questi 921 sono 811 i pazienti seguiti a casa, mentre salgono a 110 i ricoverati, con un aumento purtroppo costante.

I drive in

La Asl ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, «sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno, locali postazioni permanenti di "Drive in" per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.»

Luoghi e orari

GAETA: attivo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato c/o ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini APRILIA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato c/o Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina PRIVERNO: attivo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato c/o la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie.

Ultimo aggiornamento: 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA