Covid, numero dei contagi stabile e alto: 736

Sempre stabile e alto il numero di contagi giornalieri in provincia di Latina: 736 quelli resi noti ieri dal bollettino della Asl, per un totale di 6.629 casi dall'inizio del mese di marzo ad oggi. Sale poi il numero dei decessi dopo la tregua di venerdì, tre quelli registrati nelle scorse 24 ore. Nel dettaglio, i nuovi positivi sono stati accertati in tutti i comuni del territorio con la sola eccezione di Campodimele e Maenza: 176 di questi sono concentrati nella città di Latina, 88 sono ad Aprilia, tre a Bassiano, nove a Castelforte, 27 a Cisterna, cinque nel comune di Cori, 75 a Fondi, 45 invece a Formia, 26 a Gaeta e 20 a Itri; altri 11 a Lenola, 22 a Minturno, nove a Monte San Biagio e 2 a Norma, 16 a Pontinia, cinque a Ponza, 22 a Priverno, quattro a Prossedi, due a Roccagorga, uno a Rocca Massima e due anche a Roccasecca dei Volsci, ancora 27 Sabaudia, due a San Felice Circeo, cinque a Santi Cosma e Damiano, 14 a Sermoneta, 27 a Sezze e 25 a Sonnino; un solo caso è stato poi accertato nei due comuni di Sperlonga e Spigno Saturnia, 63 a Terracina e ancora uno a Ventotene.

A perdere la vita tre pazienti che erano residenti a Latina, Sonnino e Terracina, rispettivamente di 91, 81 e 66 anni, tutti con pregresse patologie importanti. I nuovi decessi fanno salire a 17 il bilancio delle vittime nei 12 giorni di marzo e a 824 quello complessivo dall'inizio della pandemia. Nessun ricovero al Goretti mentre sono state 219 le guarigioni. Le vaccinazioni infine si mantengono su numeri bassi: 474 quelle riportate sul bollettino della Asl, tutte alla popolazione over 12: nello specifico sono state 27 le prime dosi, 152 le seconde, 232 le terze e 63 le quarte dosi somministrate esclusivamente alla popolazione fragile. La situazione si mantiene pressoché stabile anche nel resto del Lazio, con 6.268 nuovi contagi accertati su circa 51mila test, 10 decessi e un numero totale di 1.024 ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali della regione e 71 in terapia intensiva.

