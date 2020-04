Davide Donatelli,

Enza Campino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ritorno alla normalità, più ideale che reale, ma che a molti è parso un piccolo spiraglio in un momento così drammatico dovuto al lockdown per l'emergenza Covid-19. Da lunedì hanno riaperto le librerie, al momento l'unico baluardo culturale in attesa che si spera preso possano farlo anche altri luoghi come teatri e cinema, fino agli spettacoli musicali. Gel disinfettanti all'ingresso e guanti per i clienti che ne fossero sprovvisti. Viene garantita la distanza con l'ingresso uno alla volta, si entra il tempo necessario all'acquisto. Tutto così come indicato dal vademecum della Regione Lazio.«Stiamo attenti a far rispettare il distanziamento sociale», tiene a specificaretitolare della Libreria Voland di Cisterna di Latina. «Al momento continua osserviamo un orario ridotto (10-12 / 17-19). Nelle settimane prima dell'apertura abbiamo comunque garantito il rapporto con i lettori. Ci siamo inventati la formula Libri da asporto, ovvero un servizio di spedizione gratuito che ci ha permesso di lavorare nelle settimane precedenti, garantendo anche una grande qualità di servizio con consegne anche in un solo giorno, non solo qui a Cisterna ma anche a Roma, Milano, in Emilia Romagna. Abbiamo preferito continuare con questo servizio (che riprenderà domani) per incoraggiare la gente a non andare in giro».Come sono andati questi primi giorni? «Qualche cliente è venuto. C'è tanta voglia di rivedersi, incontrare il libraio, avere dei consigli. Abbiamo apposto dei cartelli all'ingresso, con il messaggio di entrare con mascherina e guanti e se non li hanno li diamo noi. Entrano al massimo in due che devono restare distanziate. Abbiamo pensato l'entrata dall'ingresso principale su Corso Repubblica e l'uscita dal retro».Medesima situazione a Formia, dove la titolare di Tuttilibri,, tra l'altro organizzatrice della longeva manifestazione Libri sulla cresta dell'onda, accoglie i clienti, ma sempre uno per volta. «Abbiamo la fortuna di avere la libreria struttura su due piani, per cui un cliente interessato ai libri per ragazzi la facciamo scendere giù, l'altro resta al piano superiore», spiega. «I clienti ci chiamano prima per sapere se abbiamo un libro oppure se è arrivato quello che hanno ordinato, così da non affollare gli spazi».Come è stato riaprire? «C'è tanta complicità con i lettori, tanto desiderio di riprendere un libro in mano, sfogliarlo, girare per la libreria e, perché no, ascoltare qualche nostro consiglio di lettura». Anche Tuttilibri provvede a consegnare i volumi sul territorio: a Gaeta il punto di consegna è Bob Rock, a Scauri le Poste italiane private. Ma sempre garantendo consegne rapidissime. E quali sono i libri più richiesti? «Per i ragazzi ritorna Harry Potter, a 20 anni di distanza dal primo libro e poi La gabbianella e il gatto di Luis Sepùlveda, che abbiamo ospitato nel 1998 a Gaeta. Tra i libri per adulti, i grandi classici, come I Promessi Sposi di Manzoni o La Peste di Camus, che hanno tematiche attuali, ma anche saggi proprio sul Coronavirus. Infine, tanti gialli e Come reincantare il mondo di Serge Latouche: un libro che parla di speranza...».