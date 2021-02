Vaccinazioni over 80 al via a Latina e in provincia, oggi i primi 260

Sono iniziate questa mattina alle 8.30 al Santa Maria Goretti di Latina le operazione di vaccinazione degli over 80 pontini. Alcune coppie, la maggior parte accompagnati dai figli, tutti di buon umore e molto motivati. Le operazioni stanno precedendo e alla fine della giornata saranno circa 270 gli over ottantenni vaccinati.

Per la Asl c'era Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale in terra pontina che già si prepara al prossimo step. «Stiamo valutando - ha spiegato - di aprire il centro anziani di via Veneto per avviare le vaccinazioni ai 55enni con Astrazeneca procedendo a ritroso con le annualità, ma prima aspettiamo dirtettive dalla Regione».

In queswta fase invece si proseguirà in tutte le cinque postazioni potine vaccinando circa 260 persone ogni giorno. «Siamo in grado di arrivare fino a mille, ma ancora non ci sono abbastanza vaccini per poterlo fare» ha chiarito Bevilacqua.

Tra i primi vaccinati l'ex sindaco di Latina Mario Romagnoli.

Le persone prenotate sono arrivate alla spicciolata. A tutti è stata misurata preventivamente la temperatura poi sono stati ammessi all'interno della tensostruttura di fronte al pronto soccrso del Goretti dove sono stati presi i dati e poi tutti sono stati sottoposti a vaccinazione, a seguire l'attesa di prammatica di una decina di minuti ma nessuno ha avuto problemi di alcun genere. All'uscita tutti si sono detti molto contenti di essere stati vaccinati e di essere riusciti a prenotare tra i primi.

