Covid Latina, scuole: ormai solo nove classi in quarantena in tutta la provincia

In linea con il drastico calo dei contagi degli ultimi giorni, anche nelle scuole della provincia di Latina si è ridotto il numero della classi in quarantena. Il bollettino di oggi della Asl, 2 giugno, riporta che sono appena 9 le classi i cui alunni sono stati posti in isolamento dalla Asl e appena 18 gli studenti positivi e 3 i docenti contagiati dal virus.

I grafici mostrano come la discesa dei contagi tra studenti, professori e personale Ata è costante. In un mese si è passati dai 121 contagiati tra gli studenti sotto i 14 anni del 27 aprile, ai sei dell'ultima rilevazione (tra il 27 maggio e il primo giugno). Unico dato in controtendenza quello della scuola dell'infanzia, dove la settimana scorsa c'era un solo positivo e questa settimana i contagi sono invece risaliti a 4; appena 5 infine i casi tra gli studenti delle superiori (un mese i positivi fa erano 36).

Ecc0 il riepilogo dei casi nell'ultimo mese nelle scuole pontine pubblicato oggi dalla Asl di Latina.

