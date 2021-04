Covid, a Latina 69 classi in quarantena e 211 studenti positivi

Si aggrava la situazione dei contagi al coronavirus nelle scuole di Latina e della provincia pontina: le classi in quarantena attualmente sono 69, la scorsa settimana erano 41. In sette giorni si è registrato un incremento del 59 per cento. Non va meglio con gli altri indicatori, triplicato il numero degli studenti positivi passati da 78 a 211 in sette giorni. Lo ha comunicato la Asl di Latina pubblicando i nuovi dati dell'incremento dei contagi nelle scuole a partire dal 24 marzo.

E' evidente come l'incremento dei nuovi casi stia procedendo a grande velocità. A fronte di 68 alunni positivi (40 dei quali sotto i 14 anni) tra il 24 e il 30 marzo, si è arrivati a 124 casi (di cui addirittura 108 sotto i 14 anni) tra il 14 e il 20 aprile e a 200 contagi di questi ultimi sette giorni. Guardando la tabella si vede però che il problema resta serio in elementari e medie: il numero degli studenti sotto i 14 anni risultati positivi si è quadruplicato passando da 40 a 162 casi (ma con incremento notevole negli ultimi 7 giorni passando da 108 a 162), mentre negli ultimi sette giorni è più che raddoppiato nelle superiori (da 16 a 38 positivi). Diminuiscono invece i casi tra i collaboratori scolatici (da tre a due nell'ultima settimana) e crscono di poco tra i docenti (da 14 a 18).

