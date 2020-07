Scacchi, con "Il Dragone" si torna a giocare dal vivo al torneo Villa Fogliano

Buone notizie per gli appassionati di scacchi: dai tornei online ai tempi del lockdown si torna al confronto diretto sulla scacchiera. E' tutto pronto per la dodicesima edizione del torneo di Villa Fogliano, promosso da A.S.D Circolo degli scacchi Il Dragone. Sarà un'edizione diversa per garantire il rispetto di tutte le misure anticovid, a partire dalla location: la sfida, quest'anno, si sposterà nella sede dell'associazione Ats-CEA di Borgo Grappa sulla Strada del Mare 69, a pochi chilometri comunque da Villa Fogliano.

Gli sfidanti dovranno indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e igienizzare le mani prima di ogni partita. Il torneo inizierà venerdì 31 luglio alle ore 17 presso l'ampio spazio esterno della Pro Loco di borgo Grappa. In programma tornei semilampo open e giovanili. L'appuntamento dà il via alla manifestazione RaccontiAMO - Rassegna sotto le stelle; chiuderà la giornata alle ore 21 la presentazione di un libro. Le preiscrizioni si ricevono sulla pagina Facebook del Dragone o Whatsapp e sms al numero 328.7448494.

Per ulteriori informazioni e scaricare il bando: www.ildragonescacchi2.blogspot.com/

