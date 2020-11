Covid, Latina piange la scomparsa del professor Domenico Boccuzzi

La delicatezza, il garbo, l'arte di saper insegnare e farsi amare dai suoi ragazzi. Erano queste alcune delle più grandi doti del professor Domenico Boccuzzi, vittima del Covid-19 a pochi giorni dal suo 70esimo compleanno. Ricoverato solo pochi giorni fa all'ospedale 'Spallanzani' di Roma, l'ex vice preside dell'istituto superiore ' Marconi' di Latina ha lottato sino alle prime ore del pomeriggio contro un virus che non gli ha lasciato scampo.

Laureato in Ingegneria Informatica all'Università 'La Sapienza' di Roma, Domenico Boccuzzi è stato tra i primi nel capoluogo pontino ad approcciarsi al ramo dell'informatica. Creativo, curioso, abile nella risoluzione dei problemi, è stato un riferimento per tutti i suoi studenti. Dopo l'esperienza da docente presso l'Aeronautica Militare, ha insegnato Robotica-Sistemi e Reti al 'Marconi' prima di ricoprire la carica di vice presidente e addetto alla sicurezza dello stesso istituto. In stretto contatto con il Ministero dell'Istruzione, ha contribuito a numerose sperimentazioni e progetti di alto profilo tecnico. Oltre all'impegno nella scuola, si è contraddistinto per le qualità in ambito teatrale come autore, sceneggiatore e attore.

Un insegnante a tutto campo, il cui merito più significativo è stato quello di non lasciar indietro nessuno. Perché, come era solito dire, ogni persona animata da un atteggiamento corretto è in grado di conoscere e imparare.

