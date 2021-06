Covid Latina, nell'ultima settimana il 50% dei nuovi casi in tre città della provincia

Il 50% dei nuovi casi riscontrati in provincia di Latina nell'ultima settimana sono concentrati in tre sole città. Il bollettino Asl di oggi, 2 giugno, riporta il riepilogo dei contagi nell'ultima settimana: in totale nei 33 comuni pontini sono stati 182. I centri con più nuovi positivi sono Fondi (34), Aprilia (32) e Cisterna (23). Solo al quarto posto il capoluogo con 19 nuovi casi, seguito da Terracina (17). Solo due fortunatamente i decessi negli ultimi sette giorni (uno a Fondi e uno a Sperlonga).

Ecco la mappa dei contagi dell'ultima settimana nei comuni pontini nel grafico realizzato dalla Asl di Latina:

I casi odierni sono in risalita rispetto a ieri: 28 nuovi casi, contro i 7 di lunedì. Qui l'apprfondimento:

Ultimo aggiornamento: 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA