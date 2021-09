Covid, bollettino del 23 settembre: impennata di casi in provincia di Latina, sono 76 i nuovi contagi

Giovedì 23 Settembre 2021, 14:35

Risale la curva dei contagi in provincia di Latina e risale in maniera brusca: il bollettino della Asl di Latina registra 76 nuovi contagi dopo giorni in cui si era stabilizzato su numeri decisamente bassi e con un calo della curva guardando i dati dell'ultima settimana. I nuovi contagi sono distribuiti in 13 comuni, ma il picco si registra in tre città: Aprilia, Latina e a seguire Formia.

Vediamo nel dettaglio i dati: ad Aprilia sono 18 i nuovi casi di persone positive al Covid, segue Latina che ne registra 16 e Formia 10. Ci sono inoltre 5 positivi nei comuni di Cisterna e Terracina, 4 a Itri e altrettanti a Sezze e Roccagorga, 3 i nuovi positivi a Cori e Fondi, 2 a Gaeta, uno a Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano.

Il totale dei contagiati di settembre sale così bruscamente a 713. Fortunatamente non si è registrato nessun decesso mentre sono 88 le notifiche di guarigione. La Asl registra un solo ricovero in ospedale nella giornata di ieri.