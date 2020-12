Sono stati sospesi ieri i ricoveri nel reparto di Ortopedia ed è a rischio quello di Medicina dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove sono risutati positivi dodici operatori, soprattutto infermieri, sei per reparto. Una chiusura improvvisa, decretata dall'Asl, per il riscontro di 12 casi positivi al tampone, che rende estremamente difficile la situazione all'interno dei due importanti reparti del nosocomio formiano, soprattutto per la difficoltà di reperire infermieri da altri reparti. Una situazione aggravata dalla insufficienza e inadeguatezza dei percorsi Covid all'interno della struttura sanitaria, dove si ospitano pazienti di altre patologie con quelli colpiti da coronavirus. Nella stessa giornata di ieri il sindaco Paola Villa ha indirizzato una nota al direttore generale dell'Asl di Latina Giorgio Casati e, per conoscenza, all'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato e al presidente della Regione Nicola Zingaretti, per sottolineare «la grave situazione che si è ormai creata al Dono Svizzero di Formia , una situazione critica perché i percorsi Covid e non Covid non sono e continuano a non essere chiaramente separati. Infatti il percorso che porta alla Radiologia - puntualizza il sindaco - si sovrappone al percorso che fanno i carrelli della mensa ed ai percorsi che fanno i pazienti Covid che arrivano al pronto soccorso. Oggi si è chiuso il reparto di Ortopedia per sanificazione e i pazienti sono stati trasferiti a Chirurgia, dove saranno assistiti dal personale sanitario. Purtroppo tanti sono medici, infermieri e ausiliari che, contagiati, stanno in contumacia a casa o in strutture ospedaliere e pertanto sono sempre di meno le forze sanitarie nel nostro ospedale». Poi conclude: «Ricordo che il Dono Svizzero' di Formia è un Dea di primo livello, unico presidio di tutto il sud pontino, isole comprese. Unico presidio sanitario che deve rispondere a tutte le emergenze sanitarie, siano esse Covid o non Covid». A Gaeta ieri è stata disposta la chiusura della scuola d'infanzia del plesso Mazzini. Tutti in quarantena per casi di Covid.

Ieri intanto sono calati nuovamente i nuovi casi di contagio in provincia di Latina: 121, praticamente la metà del giorno precedente. Purtroppo però 5 i morti, quattro vivevano a Latina, ACprilia, Terracina e Fondi. I decessi dall'inizio della pandemia tra i residenti in provincia sono 182. I casi totali sono ormai 11.295, di questi solo 3707 al momento sono guariti. Attualmente di sono 7406 pontini contagiati dal coronavirus, 111 sono ricoverati al Goretti mentre 7295 si trovano in isolamento domiciliare. I casi sono così distribuiti: Latina (43), Aprilia (15), Bassiano (1), Castelforte (2), Cisterna (7), Cori (4), Fondi (1), Formia (3), Gaeta (4), Maenza (1), Minturno (10), Pontinia (1), Priverno (4), Roccagorga (1), Sabaudia (1), Santi Cosma e Damiano (3), Sermoneta (3), Sezze (4), Sonnino (2) e Terracina (11).

