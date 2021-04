Covid, 218 casi in provincia di Latina. Un cluster a Sabaudia tra i braccianti

Per il quarto giorno consecutivo il bollettino della Asl di Latina certifica un peggioramento della situazione: nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati in provincia di Latina 218 nuovi casi di contagio al coronavirus. Ieri erano stati 204 e il tre aprile 194. Resta la pressione sul Santa Maria Goretti, dopo i 36 ricoveri di ieri oggi il bollettino riporta 10 ricoveri. Aperti anche oggi gli hab per le vaccinazioni: nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati 1569 pontini.

La mappa dei contagi

Anche oggi il dato peggiore è quello del cpaoluogo, 55 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Seguono Aprilia (22), Formia, Fondi e Sezze(13 casi ciascuno), Terracina (11), Cisterna (10).

Questi i dati completi nei 33 comuni pontini.



Prepoccupa Sabaudia per un cluster tra i braccianti. Ieri riscontrati 15 nuovi casi, oggi altri 8. Ieri il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi lo ha spiegato con un post sul suo profilo Fb.

«Nel bollettino di oggi 4 aprile la Asl di Latina comunica altri 15 nuovi casi sul territorio comunale. I cluster degli ultimissimi giorni vedono coinvolti 27 cittadini di nazionalità indiana che si trovano regolarmente in quarantena, oltre ai loro conviventi che sono in auto isolamento». Da qui la racocmandazione «In questi giorni di festività è importante ricordare che è necessario continuare a mantenere alta l’attenzione e rispettare tutte le disposizioni atte a contrastare la diffusione del virus. Prudenza che va adottata anche e soprattutto nei contesti famigliari, dove potremmo essere indotti ad allentare l’attenzione. Rispettare le misure anti covid significa rispettare se stessi e gli altri. Il piano vaccinale sta procedendo e solo insieme ed uniti usciremo da questa emergenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA