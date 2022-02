Covid Latina, bollettino di oggi 20 febbraio: 458 nuovi casi e tre morti

Dopo oltre un mese Latina e Aprilia nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare meno di cento nuovi contagi. Il bollettino di oggi, 20 febbraio, della Asl di Latina segnala che i nuovi casi di contagio al coronavirus sono stati 458 (201 meno di ieri). Purtroppo ci sono stati altri 3 morti, uno a Terracina, uno a Itri e uno a Gaeta.

La prima cosa che balza agli occhi sono i nuovi casi emersi nel capoluogo (91) e ad Aprilia (61): per la prima volta dopo settimane sono scesi sotto quota cento a dimostrazione che la diffusione del virus in provincia sta calando. Questa settimana si è chiusa con 4553 casi, 917 in meno rispetto ai sette giorni precedenti, con un calo pari al 16,76%. I decessi negli ultimi sette giorni sono stati 17 (appena due in meno rispetto alal settimana precedente). Anche i ricoveri fanno segnare un lieve calo su base settimanale: sono stati 34 contro i 40 della precedente. Questa la mappa completa dei nuovi casi: