Covid, bollettino oggi 14 maggio: a Latina 61 casi e 19 comuni senza contagi

Sono 61 i nuovi casi di contagio al covid nelle ultime 24 ore a Latina. Il bollettino di oggi, 14 maggio, della Asl pontina fotografa una situazione stabile: due casi in meno rispetto a quelli riportati ieri. Anche oggi sono 19 i comuni senza nuovi contagiati. La città con più casi non è il capoluogo ma Cisterna (14 nuovi contagi), seguita da Latina con 10. Sono gli unici due centri con casi in doppia cifra. Seguono poi Terracina (9) e Aprilia (5).

Questa la mappa completa dei nuovi casi in provincia:



In calo anche i ricoveri al Goretti, appena 4 nelle ultime 24 ore. I guariti sono più di tre volte i nuovi casi: 204 contro i 61 contagi. Alto anche il numero delle vaccinazioni, sono 4161 quelle effettuate giovedì 13 maggio.

Questa la situazione attuale delle vaccinazioni effettuate in provincia (il dato è aggiornato alle ore 11):



