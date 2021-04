Covid, a Latina 169 nuovi contagi e quattro morti

Il bollettino Asl di oggi, 17 aprile, non porta buone notizie: in provincia di Latina il numero dei contagi resta alto e nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 169 nuovi casi positivi al coronavirus (ieri erano stati 174). Purtroppo la Asl segnala anche quattro nuovi decessi (ieri non c'erano stati morti) che portano il numero delle vittime dall’inizio della pandemia a 497 (sono 36 le vittime nel solo mese di aprile). Le vittime - che avevano 66, 78, 81 e 83 anni - erano di Aprilia, Cori, Fondi e Lenola. In lieve calo i ricoveri al Goretti: ieri sono stati 12. Novantadue le guarigioni notificate dalla Asl. Mentre le vaccinazioni ieri sono state 2393 (un numero in lieve calo rispetto al giorno precedente).

La mappa provinciale

Il capoluogo anche nel bollettino odierno fa registrare il maggior numero di nuovi casi (50), seguito da Aprilia (22), Fondi (21), Cisterna (13) e Pontinia (10). Questa la mappa completa:



La mappa regionale

Il dato della Asl di Latina (con i 169 nuovi casi) è il peggiore tra le province del Lazio esclusa Roma. Nella Asl di Frosinone -informa Salute Lazio - si registrano 80 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare; si registrano sei decessi di 58, 76, 78, 83, 87 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 44 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

