Covid, solo 48 nuovi casi in provincia di Latina ma quattro morti

Solo 48 nuovi positivi in provincia di Latina nelle ultime 24 ore: quello riportato dal bollettino di oggi della Asl pontina è il dato più basso da febbraio scorso. La città con più casi è Aprilia (14 nuovi contagi) ed è anche l'unica in doppia cifra. Solo 9 casi nel capoluogo pontino. Due dei quattro decessi si sono verificati ad Aprilia, uno a Cori e uno a Latina.

Questa la mappa dei contagi nei 33 comuni pontini



Nelle ultime 48 ore ci sono stati 71 pazienti guariti e nove ricoveri al Goretti, uno dei dati più bassi di aprile. Le vaccinazioni in provincia: oggi sono state 1479, in crescista rispetto alle 1345 di ieri, ma in calo rispetto a domenica quando sono state oltre 1900.

