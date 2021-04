Covid Latina, il bollettino di oggi: 117 nuovi casi e un morto

La settimana comincia con 117 nuovi casi di contagio al Coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino Asl comunica infatti che nelle ultime 24 ore c'è stato un calo rispetto a ieri (erano stati 203). Ancora un morto in provincia, a Pontinia. Resta alto il numero dei ricoveri. Ieri sono stati 16. In calo anche le vaccinazioni, dopo il numero record di ieri (oltre 19 mila), nelle ultime 24 ore sono state 1345 (il peggior dato degli ultimi 5 giorni).

La mappa dei contagi

Trentacinque i casi nel capoluogo, mentre ad Aprilia sono stati 22 e a Cisterna 13. Solo questi tre comuni hanno avuto nuovi contagi a doppiia cifra. Ecco comune la tabella con i nuovi casi nei 33 comuni pontini.

Inoltre nelle ultime 24 ore non ci sono stati guariti.

Ecco comunque l'andamento dei contagi nell'ultima settimana.

