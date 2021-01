Covid, solo 49 nuovi positivi in provincia di Latina: mai così pochi da mesi

Solo 49 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Latina: è il miglior dato del 2021 e per la prima volta indica una netta inversione di tendenza della diffusione del virus da molto tempo a questa parte. Nel 2021 solo il primo gennaio c'erano stati nuovi contagi a due cifre (92) e lo stesso era accaduto il 28 dicembre (92) e il 26 dicembre (45). Ma in tutti questi casi la spiegazione andava cercata nel numero dei tamponi, infatti durante le feste di Natale e fine anno i drive in avevano funzionato con orari ridotti. Stavolta la Asl spiega che il numero dei tamponi affettuati è stato in linea con il periodo (circa 900). Scorrendo ancora indietro i bollettini Asl negli ultimi tre mesi ci sono solo altri due casi con nuovi contagi a due cifre (il 22 ottobre quando furono 84 e il 3 novembre con 53 nuovi casi). Tutto questo per dire che forse siamo finalmente usciti dalla seconda ondata, ma alla Asl sono molto cauti e invitano ad aspettare i dati dei prossimi giorni prima di gioire.

Purtroppo ci sono altri 3 morti (due a Latina, uno a Cisterna): dato questo in linea con la media di questo gennaio 2021 che ha fatto registrare 85 vittime. I guariti riscontrati sono stati invece 94. Questa la tabella con i contagi comune per comune. A Latina sono stati appena 13, tutti gli altri comuni hanno meno di dieci nuovi positivi.

Ultimo aggiornamento: 15:56

